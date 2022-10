Paramount+ kommt nach Deutschland: Preis und Datum bekannt

Mit Paramount+ wird uns in diesem Jahr also noch ein weiterer Streamingdienst begrüßen und es war bereits bekannt, dass er Ende des Jahres startet. Jetzt haben ein konkretes Datum: 8. Dezember (in Deutschland, Österreich und der Schweiz).

Paramount+ kostet 7,99 Euro pro Monat

Ein Monat kostet 7,99 Euro und wer sich direkt für ein volles Jahr entscheidet, der zahlt 79,90 Euro pro Jahr. Es gibt auch eine Testphase, aber diese beträgt nur 7 Tage. Vermutlich auch, weil man in einem Monat zu viele Inhalte abhaken könnte.

Wer übrigens das Sky Cinema Paket gebucht hat, der kann Paramount+ kostenlos im Abo nutzen. Paramount+ wird unter anderem diverse Star Trek-Serien zeigen und es gibt auch ein paar aktuelle Blockbuster wie Top Gun: Maverick im Stream.

Das Angebot an exklusiven Serien für den Dienst wird gerade noch aufgebaut, da hat man aber große Pläne. Und im Dezember startet mit „Der Scheich“ auch eine deutsche Serie bei Paramount+ (und es sind noch „Reality-Highlights“ geplant).

Ja, noch ein Anbieter, den man am Ende ab und zu buchen muss, aber finde ich weiterhin gut. Die alten Dienste wie Netflix werden immer teurer und das passt es, wenn die Konkurrenz stärker wird. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass alle Diente langfristig überleben, der Markt wird sicher irgendwann wieder schlanker.

