LOL: Amazon plant zweite Staffel von Last One Laughing

Nachdem bei Amazon Prime Video das Finale von „LOL: Last One Laughing“ online bereitsteht, kam natürlich auch die Frage auf, ob es eine zweite Staffel der Comedyshow geben wird.

Die von Michael Bully Herbig moderierte sechsteilige Comedyshow startete Anfang April bei Prime Video und erwies sich schnell als Publikumsliebling mit exzellenten Bewertungen (u.a. IMDb 8,3). Mittlerweile stehen alle Folgen zum Abruf bereit und es ist auch klar: Es wird eine zweite Staffel geben, wie Michael „Bully“ Herbig kürzlich bekannt geben durfte. Einen genauen Termin dafür gibt es aber noch nicht.

[…] Wir wollten Euch mit dieser Show glücklich machen und so wie‘s aussieht, ist uns das gelungen! Ich freue mich riesig, Euch verraten zu können, dass es sogar eine zweite Staffel geben wird. Der Wahnsinn geht weiter!

In der Amazon Original Show stehen zehn deutsche „Comedy-Größen“ vor einer Herausforderung. Sie versuchen sich mit Kreativität und Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen. Denn: Wer zuerst lacht, fliegt und wer zuletzt lacht, gewinnt.

Unter anderem sind Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan bei Last One Laughing mit an Bord. Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video und den Trailer gibt es nachfolgend für euch.

