LOL: Last One Laughing – Das sind alle Teilnehmer der vierten Staffel

LOL: Last One Laughing war seinerzeit der meist-gestreamte Titel „aller Zeiten“ bei Prime Video in Deutschland und Österreich. Nun nennt Amazon alle Teilnehmer der neuen vierten Staffel.

LOL: Last One Laughing wurde im Oktober 2021 mit dem deutschen Comedypreis als „Beste Comedy-Show“ ausgezeichnet und war auch für einen Grimme-Preis in der Kategorie „Unterhaltung“ nominiert. Das Finale der dritten Staffel lief bereits im Mai des vergangenen Jahres bei Prime Video.

Eine vierte Staffel wurde zudem von Prime Video für „Frühjahr 2023“ bestätigt. Nachdem bereits die ersten Teilnehmer bekannt wurde, gibt es jetzt die vollständige Liste von Amazon. Mit dabei sein werden demnach Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Joko Winterscheidt, Michael Mittermeier, Elton und Jan van Weyde. Max Giermann und Kurt Krömer stellen sich zum dritten Mal der Herausforderung und Martina Hill sowie Hazel Brugger sind zum zweiten Mal dabei.

In der Amazon Original Show stehen jeweils zehn deutsche „Comedy-Größen“ vor einer Herausforderung. Sie versuchen sich mit Kreativität und Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen. Denn: Wer zuerst lacht, fliegt und wer zuletzt lacht, gewinnt.

Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video. Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Netflix macht das Premium-Abo etwas attraktiver Netflix wird bald für sehr viele Nutzer teurer (ich vermute die meisten, denn wer zahlt denn bitte den vollen Premium-Preis und nutzt das Abo alleine) und daher versucht man vorher die teuerste Stufe ein bisschen attraktiver zu gestalten. Zum einen…1. Februar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->