Lucifer: Staffel 5 ab August bei Amazon Prime Video

Netflix hat diese Woche den ersten Trailer für die fünfte Staffel von Lucifer auf YouTube veröffentlicht. Wie immer gilt, dass man sich diesen nicht ansehen sollte, wenn man gar nichts über die kommende Staffel einer Serie wissen möchte.

Part 1 von Staffel 5 wird am 21. August starten, was aber schon bekannt war. In Deutschland besaß Amazon die Rechte an Staffel 4 und mittlerweile hat man auch bekannt gegeben, dass die neue Staffel ab dem 22. August exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird. Netflix hat die Serie zwar übernommen, doch Amazon will wohl weiter der exklusive Anbieter in Deutschland bleiben.

-->

Staffel 6 wurde bisher übrigens noch nicht bestätigt, aber es wäre denkbar, dass die Serie doch nicht 2020 endet. Vielleicht hängt das auch ein bisschen vom Erfolg der neuen Staffel ab (wobei Verträge eigentlich vorher geregelt werden).

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

