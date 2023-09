Luft-Wasser-Wärmepumpen: Stiftung Warentest kürt Viessmann zum Testsieger

Die Stiftung Warentest hat erstmals sechs Luft-Wasser-Wärmepumpen getestet und vier davon mit „gut“ bewertet.

Die Wärmepumpen gelten als umweltfreundlich und technisch ausgereift. Interessant ist jedoch, dass nur drei der getesteten Modelle mit einem klimafreundlichen Kältemittel arbeiten. So heißt es:

In den Wärmepumpen von Daikin und Mitsubishi zirkuliert als Kältemittel das potenziell klimaschädliche R32 – im Daikin-Gerät sogar mehr als drei Kilogramm davon. Würden die entweichen, hätten sie dieselbe Treibhauswirkung wie 2,2 Tonnen CO2. Das ist mehr, als jeder Mensch in Deutschland pro Jahr durchschnittlich fürs Heizen verursacht. Dabei ist R32 gar nicht nötig: Viessmann und Wolf erzielen eine bessere Energieeffizienz als die zwei genannten Hersteller und nutzen dafür das klimaschonendere Propan.

Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt diese über ein wasserhaltiges Medium an das Heizsystem ab, um ein Gebäude zu beheizen. Im Gegensatz dazu wird bei einer Luft-Luft-Wärmepumpe die Wärme aus der Außenluft direkt in warme Luft umgewandelt, die dann in den Innenraum geblasen und dort beheizt wird.

Deutliche Unterschiede gab es vor allem bei der Effizienz der Geräte. Testsiegerin im Wärmepumpen-Test ist die Wärmepumpe von Viessmann. Sie erhielt die beste Bewertung. Die Pumpen von Daikin und Mitsubishi schnitten dagegen nur befriedigend ab. Bei den Luft-Luft-Wärmepumpen konnte Daikin im Mai dieses Jahres noch punkten.

Diese Luft-Wasser-Wärmepumpen wurden getestet:

Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10

Stiebel Eltron WPL-A 07 HK 230 Premium

Vaillant Arotherm plus VWL 105/6 A S2

Wolf CHA-10/400V

Daikin Altherma 3 H MT + Innengerät

Mitsubishi Electric PUZ-WM85YAA & ERPX-YM9D

Alle sechs Modelle können ein Einfamilienhaus beheizen, die Unterschiede liegen in der Effizienz. Die effizienteste Pumpe verbraucht in einem mittelmäßig gedämmten Haus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche weniger als 5.000 Kilowattstunden pro Jahr, das Schlusslicht mehr als 6.500 Kilowattstunden. Das kann einen Unterschied von über 600 Euro pro Jahr ausmachen.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl einer Wärmepumpe ist die Lautstärke, denn laute Betriebsgeräusche können zu Ärger mit den Nachbarn führen. Vier der getesteten Wärmepumpen wurden in dieser Hinsicht als gut bewertet, zwei als befriedigend.

Die Testergebnisse und weitere Informationen sind in der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift „test“ und auf der Internetseite der Stiftung Warentest nachzulesen.

