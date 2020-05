Mafia: Trilogie wird neu aufgelegt

Nach der Ankündigung, dass wir die ersten beiden Klassiker von Tony Hawk’s Pro Skater als Remake sehen werden, folgt nun auch 2K Games mit einer Ankündigung: Der Mafia-Trilogie wird zurückkommen. Die Switch ist auch hier leider nicht dabei, dafür aber der PC, die PlayStation 4 und die Xbox One.

Details stehen noch aus, aber man hat in einem kurzen Teaser eine Ankündigung am 19. Mai versprochen. 2K Games wird uns also vermutlich alle Informationen und erste Gameplay-Szenen am kommenden Dienstag präsentieren. Mafia erschien 2002, Mafia 2 ein paar Jahre später und Mafia 3 ist noch gar nicht so alt.

-->

Vor ein paar Tagen deutete sich bereits an, dass Mafia komplett neu entwickelt wird, Mafia 2 und 3 werden nur überarbeitet. Die Trilogie könnte im August für alle oben genannten Plattformen erscheinen. Der Soundtrack bleibt erhalten, das Gameplay scheint man aber etwas überarbeitet zu haben.

