The Mandalorian: Staffel 3, Film und Spin-offs

Kommende Woche startet die zweite Staffel von The Mandalorian bei Disney+ und dank Baby Yoda hat sich die erste Staffel zu einem Hit entwickelt. Die dritte Staffel ist bereits bestellt und Variety hat erfahren, dass die Dreharbeiten noch Ende 2020 starten sollen. Da wird Anfang 2021 also einiges für Star Wars produziert.

The Mandalorian soll übrigens bestens für die Corona-Krise und kommende Regulierungen vorbereitet sein, denn man hat laut eigenen Angaben ein kleines Team und viele Dinge entstehen sowieso am PC. Oft wird mit einem kleinen Team mit Helmen vor dem Greenscreen gedreht, daher sei das kein Problem.

Und wie sieht es mit Spin-offs aus, immerhin kam The Mandalorian besser, als der letztes Star Wars-Film an. Bob Iger, Chef von Disney, hat sowas bei den letzten Quartalszahlen angedeutet, doch Jon Favreau äußerte sich zurückhaltender.

I love the world of ‘Star Wars’ because, on the one hand, there’s a familiarity with this sub-genre, but there’s also a tremendous amount of flexibility of which way you can go and genres you could explore within that sub-genre. As we’re meeting new characters, and as we’re starting to hit our stride, from a production standpoint with how this technology can be used, we are beginning to explore where we could go.