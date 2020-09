The Mandalorian: Disney zeigt Trailer für Staffel 2

The Mandalorian gehört zu den ersten, beliebtesten und wenigen Serien bei Disney+, die es nur dort gibt und die man vorher nicht an andere Dienste verkauft hat. Die Serie sollte Disney+ beim Marktstart pushen und nun steht die zweite Staffel an, bei der man wieder auf Baby Yoda als Marketingobjekt setzt.

Die zweite Staffel von The Mandalorian ist ab dem 30. Oktober bei Disney+ zu sehen und wird dann wöchentlich ausgestrahlt. Wer die neue Staffel sehen will, der muss jedoch ein Abo bei Disney+ abschließen. Das kostet 69,99 Euro pro Jahr, falls man nicht das Glück hat und den Telekom-Deal nutzen kann.

