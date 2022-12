Mario, Hades, Sonic und mehr: Viele Angebote im Nintendo Switch eShop

Nintendo lädt zu den Festtagsangeboten im Nintendo Switch eShop und hat über 1.500 Spiele für die Feiertage im Preis gesenkt. Wobei ihr vor den Feiertagen bei dieser Aktion zuschlagen müsst, denn sie startet am 15. Dezember und endet am 22. Dezember. Bis zu 60 Prozent sind möglich, was aber natürlich auch locken soll.

Wir werden euch diese Woche nochmal informieren, aber es gibt schon eine kleine Preview von Nintendo. Mein Tipp wären das noch aktuelle Mario + Rabbids Sparks of Hope und It Takes Two, aber vor allem Mario + Rabbids. Das ist auch mein Spiel des Jahres auf der Nintendo Switch, aber dazu dann in ein paar Tagen mehr.

Mario + Rabbids Sparks of Hope 25 %

Sonic Frontiers 30 %

It Takes Two 25 %

Just Dance® 2023 Edition 33 %

Temtem 20 %

Bugsnax 60 %

Among Us 30 %

LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga 50 %

Unpacking 30 %

Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin™ 84 %

