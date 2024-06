Marvel Studios auf der Comic-Con: Zukunft der Filme und Serien

Wie geht es bei den Marvel Studios weiter? Wie reagiert man auf die Kritik der Inhalte, die sich häuft? Wie geht man mit dem Rauswurf von Jonathan Majors als Kang um? Es gibt derzeit noch sehr viele offene Fragen bei den Marvel Studios.

Kommendes Jahr sollen bereits die Dreharbeiten für Avengers 5 starten und da wird es so langsam Zeit, ein bisschen über die Zukunft zu plaudern. Gut möglich, dass Kevin Feige die Comic-Con (SDCC) im Juli für Details zu Zukunft nutzen will.

Marvel Studios auf der SDCC im Juli

Wie Deadline berichtet, werden die Marvel Studios in diesem Jahr wieder mit von der Partie sein und die Comic-Messe war oft der Ort für große Ankündigungen, ich hoffe, dass man uns da in diesem Jahr mal eine neue Roadmap präsentieren wird.

Hinzu kommt, dass Deadpool & Wolverine an diesem Wochenende startet und es wird dort wohl Avengers-Anspielungen geben. Ryan Reynolds und Hugh Jackman dürften dann sicher auch vor Ort auftauchen, um aktives Marketing zu betreiben.

Die Comic-Con in San Diego startet am 25. Juli, also in etwas weniger als einem Monat, und die Erwartungen an die Marvel Studios dürften mit einem eigenen Panel in Halle H hoch sein. Die Avengers-Filme gehören immerhin zu den erfolgreichsten Kinofilmen aller Zeiten und Disney wird das in Zukunft sicher nicht ändern wollen.

