Marvel Studios: Daredevil feiert 2025 ein Comeback

In den letzten Tagen und Wochen machten einige Bilder vom Set die Runde, an dem die neue Daredevil-Serie gedreht wird. Sie trägt den Titel „Daredevil: Born Again“ und wird von den Marvel Studios produziert, die Dreharbeiten sind abgeschlossen.

2025 erscheint die neue Marvel-Serie dann exklusiv bei Disney+ und die führt die Geschichte des Originals, welches damals bei Netflix erschien und mittlerweile bei Disney+ zu finden ist, weiter. Die neue Serie wird wohl auf zwei Staffeln aufgeteilt.

Es war lange Zeit unklar, was Disney mit den Marvel-Serien von Netflix macht und einige davon werden auch nie eine neue Chance bekommen, doch in diesem Fall wurde 2022 ein Neustart für Daredevil bestätigt. Das bedeutet auch, dass der Superheld (Daredevil) tiefer in das Marvel Cinematic Universe (MCU) integriert wird.

