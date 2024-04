König der Löwen: Mufasa kommt im Dezember 2024 in die Kinos

Disney bestätigte schon 2022, dass es nach der Realverfilmung von König der Löwen einen ganz neuen Film der Reihe geben wird, denn wir bekommen erstmals ein Prequel. In „Mufasa: The Lion King“ erzählt man die Geschichte … von Mufasa.

Bei der Ankündigung des Films gab es damals auch einen Teaser auf einem Event von Disney, den man aber nie öffentlich zeigte. Nun könnte aber bald der erste Trailer anstehen, denn wir haben das erste Bild aus dem neuen Film bekommen.

Am 20. Dezember 2024 kommt „Mufasa: Der König der Löwen“ in die Kinos, man möchte damit also vor allem an Weihnachten die Familien abholen. Das Original ist zwar einer meiner Lieblingsfilme, die Realverfilmung habe ich mir aber (obwohl wir sogar Disney+ haben) nie angeschaut. Passt für mich einfach nicht zusammen.

First look at ‘MUFASA THE LION KING’. In theaters on December 20 pic.twitter.com/kxUtnmIY21 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 3, 2024

