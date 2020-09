Marvel Studios: Disney zeigt Trailer für WandaVision

Als Disney einen eigenen Streamingdienst ankündigte, da kündigte man auch direkt mehrere Serien von den eigenen und populären Marken an. Star Wars ist bereits mit The Mandalorian vertreten und nun folgt das Marvel Universum.

Die Serien für Disney+ werden von den Marvel Studios produziert und sollen ein recht hohes Budget haben. Disney will sie außerdem mit dem Filmen verknüpfen und im MCU (Marvel Cinematic Universe) eingliedern, um Nutzer zu Disney+ zu locken. 2020 sollten zwei Marvel-Serien kommen, es wird aber wohl nur eine.

-->

WandaVision startet noch 2020

Zu Falcon an the Winter Soldier hat sich Disney bisher noch nicht geäußert, die Serie wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. WandaVision scheint nicht von der Corona-Krise betroffen zu sein und wird daher noch in diesem Jahr starten.

Ein Datum hat Disney weiterhin nicht kommuniziert, dafür gibt es jetzt den ersten Trailer. Ganz am Anfang hieß es mal, dass die Serie im Dezember starten soll und da man das bisher nicht dementiert hat, könnte das weiterhin der Fall sein.

Info Wer die Webseite von Disney+ besucht, der kann den Dienst für 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr buchen.

Das seht ihr im Oktober bei Disney+ Disney hat heute die Oktober-Highlights für Disney+ veröffentlicht und macht das mittlerweile wie alle anderen Anbieter jeden Monat. Außerdem ist man scheinbar auch immer der erste Streaminganbieter, der die neuen Serien und Filme nennt. Im Oktober erwartet uns bei Disney+…16. September 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->