Marvel Studios: Erster Teaser-Trailer für Doctor Strange 2

Im Frühjahr 2022 kommt Doctor Strange 2 in die Kinos, der den Titel „In the Multiverse of Madness“ trägt. Heute haben die Marvel Studios den ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, den einige sicher schon kennen werden.

Diesen Teaser sieht man auch nach dem zweiten Abspann von Spider-Man: No Way Home, ich spreche hier also mal eine kleine Spoiler-Warnung aus. Falls ihr diesen nicht gesehen habt, macht das vielleicht lieber vorher.

-->

Genug geredet, viel Spaß mit dem Teaser:

-->