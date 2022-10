Marvel Studios: Erster Trailer für neuen Ant-Man ist da

Die Marvel Studios haben heute den ersten Trailer für den kommenden Ant-Man veröffentlicht, der auf den Titel „Quantumania“ hört. Der Film sollte mal 2022 in die Kinos kommen, jetzt steht der 17. Februar 2023 an.

In Marvel Studios’ Ant-Man and the Wasp: Quantumania geht es dieses Mal also in die Quantum Realm, was interessant aussieht, mich im Trailer dann aber irgendwie doch noch nicht so richtig abholt muss ich sagen.

