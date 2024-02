Marvel Studios: Zeit für viele neue Helden im Kino

Die Marvel Studios haben endlich ihr finales Team für die Fantastic Four gefunden und bekannt gegeben, dass der Film, wie einst geplant, ab 2025 ins Kino kommt. Er wurde aber wieder ein bisschen verschoben und soll jetzt erst am 25. Juli starten.

Pedro Pascal spielt Reed Richards (Mister Fantastic), Vanessa Kirby spielt Susan Storm (The Invisible Woman), Ebon Moss-Bachrach spielt Ben Grimm (The Thing) und Joseph Quinn spielt Johnny Storm (The Human Torch) im neuen Marvel-Film.

Konkrete Details zu Fantastic Four gibt es noch nicht, aber die Geschichte spielt wohl im Jahr 1963, wie man anhand des Covers von The Thing erkennt, welches auf dem ersten Poster (wurde passend zum Valentinstag veröffentlicht) zu sehen ist.

Das Marvel Cinematic Universe wächst also und wir bekommen jetzt langsam die neuen Helden zu sehen, die Disney mit Fox übernahm. Deadpool und Wolverine sind diesen Sommer an der Reihe und dann folgen nach und nach mehr Helden.

