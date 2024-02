Microsoft: „Jedes Display ist eine Xbox“

Microsoft wird heute ein „Business Update“ zur Zukunft der Xbox abgeben und hat zu einem Podcast eingeladen. Es steht im Raum, dass viele Xbox-Exklusivspiele für andere Plattformen angekündigt werden. Die spannende Frage lautet also, wie man den Fans vermitteln möchte, dass sie sich weiterhin eine Xbox kaufen werden.

Microsoft sieht jedes Display als Xbox

Oder haben wir mittlerweile schon alle eine „Xbox“ daheim? Phil Spencer betonte auf einem internen Meeting vor ein paar Tagen, dass die Xbox erhalten bleibt. Doch Sarah Bond, die heute auch im Podcast dabei sein wird, gab laut Inverse auf dem gleichen Meeting an, dass „jedes Display eine Xbox ist“. Was bedeutet das also?

Wir haben in den letzten Jahren eine Xbox-App für Smart TVs gesehen, Microsoft ist Partnerschaften mit Handheld-Anbietern für den Game Pass eingegangen und vieles mehr. Die Xbox ist schon lange kein schwarzer Kasten mehr, den man sich unter den TV stellt. Ich bin daher gespannt, wie man sich das genau vorstellt.

Die Xbox benötigt eine neue Strategie

Vielleicht hat Microsoft auch erkannt, dass man mit der aktuellen Version der Xbox bei der Hardware keine große Zukunft hat, man liegt immerhin schon wieder hinter der PlayStation. Gleichzeitig hat Nintendo gezeigt, wie man mit einem ganz eigenen Ansatz erfolgreich sein kann, die Switch wurde sogar zur erfolgreichsten Konsole.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass Microsoft irgendwann letzte Jahr erkannt hat, dass man nicht alle paar Jahre eine „Box“ auf den Markt bringen muss, das klappt seit zwei Generationen eher mäßig gut. Ein neuer Ansatz, ein neues Konzept, dafür wäre jetzt (mit Activion Blizzard) also genau der richtige Zeitpunkt für die Sparte.

Die Gefahr ist, dass man den Hardware-Gaming-Markt komplett verliert, wie das bei Windows Phone passiert ist. Doch vielleicht ist es das Risiko wert. Ich weiß es nicht, ich würde es nur als Fehler einstufen, wenn man Hardware aufgibt und von anderen Unternehmen abhängig wird. Ein neuer Ansatz wäre aber nicht schlecht.

