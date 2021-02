Marvel Studios: Marketing-Gag rund um Spider-Man 3

Die Marvel Studios produzieren aktuell Spider-Man 3 und es soll bekanntlich ein sehr ambitionierter Film werden. Daher scheint man schon jetzt die Marketing-Trommel zu rühren und hat die Fans heute ein bisschen an der Nase herumgeführt.

Wie lauter der Titel für Spider-Man 3?

Die Schauspieler von Spider-Man 3 haben heute parallel ein Bild vom Film geteilt und wischt man bei den Posts bei Instagram weiter, dann kommt der Titel. Bei Tom Holland selbst ist zum Beispiel „Spider-Man: Phone Home“ bei Instagram zu sehen.

Doch parallel dazu machten auch „Spider-Man: Home Slice“ und „Spider-Man: Home Wrecker“ die Runde. Die Marvel Studios haben sich hier also einen ganz gezielten Spaß erlaubt, denn der Name des Films ist noch geheim. Und das, obwohl Marvel die anderen Filmtitel teilweise schon vor vielen Monaten nannte.

Ich vermute mal, dass die Marvel Studios bald weitere Details zu Spider-Man 3 nennen werden und wir dann auch den richtigen Titel bekommen. Jedenfalls ist in allen Fakes ein „Home“ zu sehen. Das findet man auch in den ersten zwei Filmen (Homecoming und Far From Home). Gut möglich, dass das also ein Motto bleibt.

