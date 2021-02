Marvel Studios: Spider-Man 3 wird ein sehr ambitionierter Film

Es stand mal lange Zeit im Raum, dass sich Sony und Disney nicht einigen können und kein weiterer Spider-Man im Marvel Cinematic Universe geplant sei. Mitte 2019 kam dann die Wende und Spider-Man 3 wurde bestätigt. Mittlerweile steht sogar im Raum, dass der Deal ausgebaut wird und nicht nur ein Film geplant ist.

Doch bevor es so weit ist, können sich die Fans auf den kommenden Teil freuen, der bisher aber noch keinen Titel hat. Wie Tom Holland in einem Interview mit Variety verraten hat, sei ein sehr großes Projekt geplant. Spider-Man 3 wird der „ehrgeizigste eigenständige Superheldenfilm aller Zeiten“, so Holland.

You sit down, read the script, and see what they’re trying to do, and they’re succeeding. It’s really impressive. I’ve never seen a standalone superhero movie quite like it.