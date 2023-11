Marvel Studios: So sieht der neue Plan für die Filme aus

Disney kommunizierte im Sommer 2022 die Roadmap für die Marvel Studios und das Marvel Cinematic Universe. Konkret ging es um Phase 5, in der wir uns bereits befinden. Doch seit dem musste man diverse Filme immer mal wieder verschieben.

So auch dieses Mal und wir haben eine neue Roadmap für die nächsten zwei Jahre bekommen. Wobei man die Auswirkungen der jüngsten Kritik an Marvel und auch den Streiks spürt, denn 2024 wird sehr mager, viele Filme kommen jetzt erst 2025.

Die alte Roadmap hätte vorgesehen, dass Blade seit einer Woche im Kino läuft, doch stattdessen läuft gerade The Marvels an, der schon für Sommer geplant war.

Deadpool 3 – 26. Juli 2024

– 26. Juli 2024 Captain America: New World Order – 14. Februar 2025

– 14. Februar 2025 Fantastic Four – 2. Mai 2025

– 2. Mai 2025 Thunderbolts – 25. Juli 2025

– 25. Juli 2025 Blade – 7. November 2025

Damit verschieben sich dann natürlich auch die beiden Avengers-Filme, die mal für 2025 geplant waren. Avengers: The Kang Dynast kommt erst am 1. Mai 2026 in die Kinos und Avengers: Secret Wars ist jetzt sogar erst für den 7. Mai 2027 angesetzt.

