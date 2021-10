Marvel Studios: Der nächste Spider-Man beendet die Trilogie

Die Rechte für Spider-Man liegen weiterhin bei Sony und der nächste Ausflug in das Marvel Cinematic Universe (MCU) könnte vorerst der letzte für Tom Holland sein. In ein paar Wochen startet „No Way Home“ in den Kinos, der dritte MCU-Film.

In einem Interview mit EW hat Tom Holland verraten, dass der Teil die Trilogie (die 2017 mit „Homecoming“ begann und 2019 erschien „Far From Home“) beendet. Das heißt nicht, dass er aus dem MCU entfernt wird, aber diese Reihe endet.

Sollte man in Zukunft nochmal einen Spider-Man-Film von den Marvel Studios sehen, und das sei derzeit noch nicht sicher, dann wird man eine andere Richtung einschlagen. Die „Homecoming-Trilogie“ soll in diesem Jahr definitiv enden.

Ich denke nicht, dass es das mit Tim Holland als Spider-Man war, denn Disney und Sony sind im Frühjahr einen Deal bis 2026 eingegangen. Es klingt aber so, als ob da vorerst keine eigenen Filme mit Spider-Man und nur Gastauftritte geplant sind.

We were all treating [No Way Home] as the end of a franchise, let’s say. I think if we were lucky enough to dive into these characters again, you’d be seeing a very different version. It would no longer be the Homecoming trilogy. We would give it some time and try to build something different and tonally change the films. Whether that happens or not, I don’t know. But we were definitely treating [No Way Home] like it was coming to an end, and it felt like it.