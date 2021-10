Hotel Transsilvanien landet exklusiv bei Amazon Prime Video

Sony Pictures Animation hat die Rechte für Hotel Transsilvanien an die Amazon Studios abgegeben, die Inhalte landen in Zukunft also exklusiv bei Amazon Prime Video. Und das auch direkt mit einer exklusiven Weltpremiere im Januar 2022.

Der vierte Teil der Reihe wird ab dem 14. Januar exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein und nennt sich „Hotel Transsilvanien: Eine Monster Verwandlung“. Eigentlich hätte dieser Teil jetzt im Oktober weltweit in die Kinos kommen sollen.

Die Pandemie hat es einigen Studios und Filmen nicht leicht gemacht und vor allem Sony ist stark davon betroffen, da man keinen eigenen Streamingdienst besitzt. In Zukunft werden die Filme dann also von den Amazon Studios geplant, es wurde aber noch kein weiterer Teil angekündigt – der Fokus liegt vorerst auf dem 4. Teil.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

