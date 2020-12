McDonald’s baut Schnellladesäulen aus

McDonald’s hat bekannt gegeben, dass man bis 2025 alle Standorte, die einen McDrive besitzen, mit einer Schnellladesäule ausstatten möchte. Das sei ein Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Welt und man reagiert auf den wachsenden Markt für Elektroautos. Und die McDrive-Standorte stehen vorerst im Fokus.

Kommendes Jahr sollen 200+ Standorte mit einer Schnellladesäule ausgestattet werden, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Und ab 2022 sollen es Jahr für Jahr über 250 neue Ladesäulen werden. Als Partner hat man sich für EWE Go entschieden und insgesamt sind über 1000 Schnellladesäulen geplant.

Bei der Ladeleistung spricht man „von bis zu 150 kW“, allerdings ist unklar, ob alle Schnellladesäulen diesen Standard erhalten werden. Die Ladesäulen nutzen 100 % Ökostrom. McDonald’s ist als Standort für Ladesäulen ein logischer Schritt.

