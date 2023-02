McDonald’s und Beyond Meat bringen pflanzliche Nuggets nach Deutschland

McDonald’s und Beyond Meat bringen starten in wenigen Tagen mit einem neuen pflanzlichen Angebot auf dem deutschen Markt.

Die McPlant Nuggets gibt es dann neu bei McDonald’s Kosmos. Sie sind ab dem 22. Februar 2023 in den deutschen Restaurants erhältlich. Damit gibt es dann auch eine pflanzenbasierte Alternative im Happy Meal. Zusätzlich kommt der McPlant Burger, den es bereits in einigen anderen McDonald’s Märkten gibt, jetzt auch dauerhaft in Deutschland auf die Speisekarte.

McDonald’s möchte nach eigenen Angaben mit diesen Produkten vor allem Flexitarier ansprechen, also Menschen, die zeitweise auf Fleisch verzichten möchten. So heißt es:

Die beiden Produkte, McPlant Nuggets und McPlant Burger, bieten mit ihrem typischen McDonald’s Geschmack flexitarisch lebenden Menschen neue Wahlmöglichkeiten. Außerdem sollen sie Gäste dazu animieren, fleischlose Alternativen auszuprobieren und für sich zu entdecken.

McDonald’s verspricht typischen Geschmack

Das McPlant Patty und die McPlant Nuggets werden zwar aus pflanzlichen Zutaten hergestellt, sollen aber wie die typischen McDonald’s Produkte schmecken. Die McPlant Nuggets bestehen aus einer Basis von Weizen- und Erbsenprotein.

Der McPlant Burger ist auf Erbsenproteinbasis und wird in Kombination mit Cheddar-Schmelzkäsezubereitung, Tomaten, Salat, Gewürzgurken, Zwiebeln, Sandwichsauce, Ketchup und Senf angeboten.

Es wird bei beiden Produkten darauf hingewiesen, dass es während der Zubereitung in den Restaurantküchen zu Kontakt mit Fleischerzeugnissen kommen kann. Gerade für streng vegan oder vegetarisch lebende Menschen ist dieses Wissen um mögliche Kreuzkontamination bedeutend.

Gratis Probierportionen – solange der Vorrat reicht

Um die neuen McPlant Produkte bekannt zu machen, verteilen McDonald’s Mitarbeiter vom 22. Februar bis zum 1. März 2023 in den McDonald’s Restaurants in Deutschland gratis Probierportionen.

Vom 2. bis 5. März 2023 erhalten McDonald’s Kunden und registrierte Nutzer der McDonald’s App zudem die Chance auf einen von je 100.000 Coupons, um den McPlant Burger und die McPlant Nuggets gratis zu probieren.

Beyond Meat, Inc. ist international einer der führenden Anbieter von pflanzlichem Fleisch und bietet ein breites Sortiment an pflanzlichen Fleischprodukten.

