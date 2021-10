MediaMarkt startet neue Mehrwertsteuer-Rabattaktion

Eine Woche lang gewährt der Elektronikhändler MediaMarkt seinen Kunden Rabatte in Höhe des Mehrwertsteueranteils auf viele Produkte.

Bei allen teilnehmenden Produkten ist der Preis bereits um den Betrag der Mehrwertsteuer reduziert. Die Aktion gilt bundesweit in allen Media Märkten sowie im MediaMarkt Onlineshop.

Die Aktion ist bereits angelaufen und endet in einer Woche, am 24. Oktober 2021 um 23:59 Uhr. In den Märkten vor Ort gilt die Mehrwertsteuer-Aktion während der jeweiligen Öffnungszeiten. Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf natürlich dennoch durchgeführt werden.

Angebote quer durch das MediaMarkt-Sortiment

Mit dabei sind viele Produkte aus den Bereichen Haushaltsklein- und -großgeräte, Smartphones der Marke OPPO, eindeutig gekennzeichnete PCs, zahlreiche Fernsehgeräte, Notebooks, Tablets oder Convertibles, Monitore und Drucker sowie verfügbare Tchibo-Artikel (ausgenommen Tchibo Cafissimo Kaffeekapseln).

Weiterhin ist zu beachten, dass die Aktion nur für Produkte gilt, die in den Märkten vorrätig bzw. online sofort verfügbar sind. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Preisnachlass von 15,966 Prozent des jeweiligen Kaufpreises.

Zur Mehrwertsteuer-Aktion →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

