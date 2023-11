MediaMarkt Saturn bekommt Paketshops

MediaMarkt Saturn Deutschland erweitert sein Serviceangebot in ausgewählten Märkten und bietet seinen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Pakete im Markt abzuholen und zu versenden.

Der Service, der derzeit als Pilotprojekt läuft, ist bundesweit in über 50 Märkten verfügbar und wurde bereits über 30.000 Mal genutzt. Die Kundinnen und Kunden können je nach Kooperation zwischen DPD, GLS und Hermes Germany wählen.

Die Testphase läuft noch bis Anfang nächsten Jahres und wird vor allem in Märkten in Nord- und Westdeutschland angeboten (siehe Listen unten). Weitere Märkte sollen sukzessive in das Programm aufgenommen.

Jörg Bauer, Geschäftsführer Service & Solutions bei MediaMarktSaturn Deutschland, betont die positive Resonanz auf den Paketservice während der Testphase. Anfang nächsten Jahres wird das Pilotprojekt ausgewertet und MediaMarktSaturn arbeitet eng mit den Kooperationspartnern zusammen, um das „Kundenerlebnis kontinuierlich zu verbessern“.

Teilnehmende Märkte:

Aachen, Adalbertstr. 100, Saturn: Hermes

Bergisch Gladbach, Hauptstr. 131, MediaMarkt: Hermes

Bornheim, Bonner Straße 94, MediaMarkt: DPD,GLS

Bremen, Steinsetzerstr. 13, Saturn: DPD,GLS

Bremen, AG-Weser-Str. 3, MediaMarkt: DPD,GLS

Bremen, 3-K-Weg 25 a, MediaMarkt: DPD,GLS

Buxdehude, Lueneburger Schanze 17, MediaMarkt: Hermes

Düsseldorf, Metrostraße 16, MediaMarkt: DPD,GLS

Düsseldorf, Königsallee 56, Saturn: DPD,GLS

Eschweiler, Auerbachstr. 30, MediaMarkt: DPD,GLS

Euskirchen, Veybachstraße 3, Saturn: DPD,GLS

Gießen Gottlieb-Daimler-Str. 27, Saturn: DPD

Halstenbeck, Gaertnerstr. 169, MediaMarkt: Hermes

Hamburg, Nedderfeld 70, MediaMarkt: DPD,GLS

Hamburg, Friedrich-Ebert-Damm 110, MediaMarkt: DPD,GLS

Hamburg-Poppenbüttel, Saseler Damm 43, Saturn: DPD,GLS

Herzogenrath, Voccartstraße 66, MediaMarkt: DPD,GLS

Hilden, Warrington-Platz 10, Saturn: DPD,GLS

Hürth, Theresienstraße 4, Saturn: DPD,GLS

Ingolstadt, Eriagstr. 28, MediaMarkt: Hermes (ab sofort), DPD (ab Januar)

Ingolstadt, Am Westpark, Saturn: Hermes (ab Mitte November), DPD (ab Januar)

Koblenz, Zentralplatz 2, Saturn: DPD

Koblenz, An der Römervilla 3, Saturn: DPD

Köln, Maybachstraße 115, Saturn: DPD, Hermes

Köln, Hohe Straße 121, MediaMarkt: DPD,GLS

Köln, Aachener Str. 1253, Saturn: DPD,GLS

Köln, Josefstraße 12, Saturn: DPD,GLS

Köln-Kalk, Vietorstrasse 7, MediaMarkt: DPD,GLS

Köln-Marsdorf, Max-Planck-Str. 24, MediaMarkt: DPD,GLS

Leer, Nüttermoorer Str. 2, MediaMarkt: DPD,GLS

Lüdenscheid, Thünenstraße 2-8, Saturn: DPD

Lüneburg, Luener Rennbahn 4 , MediaMarkt: Hermes

Marburg, Erlenring 19, MediaMarkt: DPD

Mönchengladbach, Breitenbachstraße 50, MediaMarkt: DPD,GLS

Neuss, Breslauer Straße 2, Saturn: DPD,GLS

Neuwied, Langendorfer Str. 84-86, MediaMarkt: DPD

Oldenburg, Posthalterweg 15, MediaMarkt: DPD,GLS

Papenburg, An der Alten Werft 13, MediaMarkt: DPD,GLS

Raisdorf, Mergenthaler Straße 1, MediaMarkt: DPD,GLS

Rendsburg, Friedrichstädter Str. 54-56, MediaMarkt: DPD,GLS

Rostock , Timmermannsstrat 11a, MediaMarkt: DPD,GLS

Saarbrücken, Dr.-Tietz-Straße 13, MediaMarkt: DPD,GLS

Saarbrücken, Trierer Straße 1, Saturn: DPD,GLS

Schorndorf, Heinkelstraße 25, MediaMarkt: DPD,GLS

Siegen, Am Bahnhof 40, Saturn: Hermes

Siegen, Hauptmarkt/Poststraße, MediaMarkt: DPD,GLS

Sievershagen, Ostseeparkstraße 3, MediaMarkt: DPD,GLS

Solingen, Kölner Straße 99, Saturn: DPD,GLS

St. Augustin, Rathausallee 16, Saturn: DPD,GLS

Stade, Haddorfer Grenzweg 2a, MediaMarkt: Hermes

Stralsund, Grünhufer Bogen 13-17, MediaMarkt: DPD,GLS

Troisdorf, Wilhelm-Hamacher-Platz 22, Saturn: GLS

Wetzlar, Am Forum 1, MediaMarkt: DPD

Wuppertal, Neumarkt 1, Saturn: DPD,GLS

