MediaMarkt Saturn bietet Elektroautos zum Sonderpreis an

MediaMarkt Saturn startet in Deutschland gemeinsam mit like2drive ein Pilotprojekt, bei dem Kunden Elektroautos zu vergünstigten Preisen testen können.

Die Elektrofahrzeuge können für einen Zeitraum zwischen einem und 21 Monaten inklusive Vollkaskoversicherung und Freikilometern gemietet werden. Die Buchung „zum Vorteilspreis“ erfolgt direkt über den Partner like2drive und beinhaltet alles von der Registrierung bis zur Versicherung.

Nicht enthalten sind jedoch die Kosten für die Aufladung bzw. Betriebsstoffe. Das Angebot ist bis zum 30. April 2023 in den Online-Shops von MediaMarkt Saturn buchbar.

Nutzerinnen und Nutzer können das Fahrzeug an einem der acht bundesweiten Auslieferungsstandorte kostenlos abholen oder sich – abhängig vom jeweiligen Modell – gegen eine Gebühr von 249 Euro auch zustellen lassen. Und dann kann der Elektro-Fahrspaß beginnen.

Gut zu wissen: Das like2drive Auto-Abo endet ohne Kündigung automatisch nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit.

Elektroautos Beispielangebote

Tesla Model 3

Elektrische Reichweite (km): 491 km

Batteriekapazität (kWh): 50 kWh

Abo-Laufzeit: 1 Monat

MediaMarkt & Saturn Preis: 499 € monatlich anstatt 649 € (regulärer Preis)

Polestar 2 Long Range Single Motor

Elektrische Reichweite (km): 551 km

Batteriekapazität (kWh): 78 kWh

Abo-Laufzeit: 6 Monate

MediaMarkt- & SATURN-Preis: 509 € monatlich anstatt 699 € (regulärer Preis)

CUPRA Born

Elektrische Reichweite (km): 424 km

Batteriekapazität (kWh): 58 kWh

Abo-Laufzeit: 12 Monate

MediaMarkt & Saturn Peis: ab 469 € monatlich anstatt 499 € (regulärer Preis)

Mit dem Pilotprojekt will MediaMarkt Saturn nach eigenen Angaben sein Angebot in wachstumsstarken Kategorien erweitern und den Kunden in Deutschland die Möglichkeit geben, „Elektromobilität hautnah zu erleben“. International ist das Unternehmen bereits Partner von Elektroautoherstellern und plant, dieses Angebot auch in Deutschland zu etablieren.

