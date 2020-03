MediaMarkt und Saturn: Versandkostenfreie Lieferung ab 59 Euro Bestellwert

Die MediaMarkt-Filialen und Saturn-Märkte in Deutschland sind aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus bekanntlich geschlossen. Die Schließungen dauern bis auf Weiteres. Auf mediamarkt.de und saturn.de können die Kunden wie gewohnt einkaufen.

In diesem Zusammenhang hatten sowohl MediaMarkt, als auch Saturn die Versandkosten in den Onlineshops gestrichen. Das hat man nun wieder geändert. Das bedeutet, die versandkostenfreie Lieferung bei MediaMarkt und Saturn ist jetzt erst ab 59 Euro Bestellwert möglich. Immer noch okay, aber natürlich dennoch eine Verschlechterung der Aktion.

Obwohl mittlerweile die Märkte geschlossen sind, können Kunden ihre Bestellung auch vor Ort im MediaMarkt-Markt oder Saturn-Markt abholen. Zumindest soll das in „vielen“ Märkten möglich sein. Dazu haben die Märkte jeweils eine spezielle Abholstation eingerichtet, die vor Ort ausgeschildert ist.

