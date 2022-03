MediaMarkt und Saturn senken Preise für realme-Smartphones und Smartwachtes

Bei MediaMarkt läuft aktuell nicht nur die Apple Week, sondern in den Onlineshops von Saturn und MediaMarkt sind ab sofort erneut Smartphones und Smartwatches zu reduzierten Preisen zu haben.

Die Angebote in den beiden Onlineshops laufen inzwischen deutlich seltener als noch im vergangenen Jahr und nun ist es wieder so weit. In dieser Woche starten die Smartphone-Rabatte erneut unabhängig voneinander, sind aber wieder identisch angelegt. Im Grunde ist es also egal, in welchem Shop ihr bestellt.

Im Fokus stehen in dieser Woche Rabatte auf verschiedene realme-Smartphones sowie Smartwatches von Samsung, AMAZFIT und Apple. Zum einen findet ihr die Angebote in der Aktion „Smartphone Purzel-Preise“ bei Saturn, zum anderen bei den inzwischen ebenfalls bekannten Smartphone-Deals bei MediaMarkt.

Sämtliche Modelle und Preise der Aktion (Klicken zum Anzeigen)

Alle Angebote bei MediaMarkt und Saturn REALME 9 PRO 8GB/128GB BLACK 309,00 €

REALME 9 PRO 8GB/128GB BLUE 309,00 €

REALME 9 PRO 8GB/128GB GREEN 309,00 €

REALME 9 PRO+8GB/256GB AURORA GREEN 369,00 €

REALME 9 PRO+8GB/256GB MIDNIGHT BLACK 369,00 €

REALME 9 PRO+8GB/256GB SUNRISE BLUE 369,00 €

REALME 9 PRO+8GB/256GB SUNRISE BLUE 369,00 € REALME 9I 4GB/128GB PRISM BLACK 209,00 €

REALME 9I 4GB/128GB PRISM BLUE 209,00 €

REALME 8 5G 6+128GB SUPERSONIC BLACK 179,00 €

REALME 8I 4GB/128GB BLACK 159,00 €

REALME 8I 4GB/128GB PURPLE 159,00 €

REALME GT NEO 2 5G 8+128GB NEO BLACK 319,00 €

REALME C21Y 4+64GB BLACK 99,00 €

REALME C21Y 4+64GB BLUE 99,00 €

SAMSUNG GALAXY WATCH4 40MM BT SILVER 180,00 €

SAMSUNG GALAXY WATCH4 40MM LTE BLACK 239,00 €

SAMSUNG GALAXY WATCH4 40MM LTE PINK GOLD 239,00 €

SAMSUNG GALAXY WATCH4 40MM LTE SILVER 239,00 €

SAMSUNG GALAXY WATCH4 44MM BT BLACK 199,00 €

SAMSUNG GALAXY WATCH4 44MM BT GREEN 199,00 €

SAMSUNG GALAXY WATCH4 44MM BT SILVER 199,00 €

SAMSUNG GALAXY WATCH4 44MM LTE BLACK 270,00 €

SAMSUNG GALAXY WATCH4 44MM LTE GREEN 270,00 €

SAMSUNG GALAXY WATCH4 44MM LTE SILVER 270,00 €

Apple S6 Nike GPS 44 Silver 399,00 €

Apple S6 Nike GPS 44 Space Gray 399,00 €

AMAZFIT W2013OV1N T-REX PRO METEORITE BLACK 111,00 €

AMAZFIT W2013OV2N T-REX PRO STEEL BLUE 111,00 €

AMAZFIT W2013OV3N T-REX PRO DESERT GREY 111,00 €

AMAZFIT W2021OV3N GTS 2E 75,00 €

Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf natürlich durchführen. Beide Rabattaktionen laufen bis Montag, den 14. März 2022 um 23:59 Uhr, sofern die Produkte nicht vorher bereits ausverkauft sind. Versandkosten fallen für Aktionsartikel nicht an, sowie der Bestellwert die Grenze von 59 Euro überschreitet, was bei allen Aktions-Smartphones zutreffend ist, nicht aber beim Zubehör.

