MediaMarkt und Saturn starten iPhone-Sofortreparaturen mit Originalersatzteilen

Dank der Zertifizierung als autorisierte Apple Service Provider kommen bei MediaMarkt und Saturn in Deutschland bei den iPhone-Sofortreparaturen ab sofort Originalersatzteile von Apple zum Einsatz. Der Vorteil dabei liegt auf der Hand: Durch die Verwendung der Apple Originalersatzteile bleibt die Herstellergarantie erhalten.

Darüber hinaus erweitern MediaMarkt und Saturn ihr Serviceangebot um den PlusSchutz mit AppleCare. Dieser Geräteschutz kombiniert die Leistungen des reinen AppleCare Services mit weiteren Extras von MediaMarkt und Saturn, wie beispielsweise einer monatlichen Zahlweise, optionalem Diebstahlschutz und einem 50 GB iCloud Speicher.

-->

Für einen einwandfreien und reibungslosen Reparaturablauf wurden die Smartbars mit ihrer Reparaturausstattung in fast allen Media Märkten und Saturn-Märkten eigens von Apple zertifiziert und die zuständigen Techniker vor Ort entsprechend geschult.

Möglich ist die Sofortreparatur bei sämtlichen Komponentenschäden von iPhones ab dem Modell 6s und der zweiten Generation des iPhones SE. Mit speziellem Werkzeug können Displays, Akkus und Kleinteile ausgetauscht werden. In Einzelfällen können die Techniker in den Märkten auch bei älteren Modellen wie beispielsweise iPhone 6 und iPhone 6 Plus einen Akkutausch vornehmen.

Bei größeren Schäden bieten MediaMarkt und Saturn weiterhin die Möglichkeit an, das Gerät zur Reparatur einzuschicken.

Zur Sonderseite Handy-Reparatur bei …

MediaMarkt → Saturn →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->