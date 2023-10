Megapixel-Hype in Smartphones erreicht wohl neuen Höhepunkt

48 Megapixel kommen einem im Jahr 2023 schon normal in einem Smartphone vor, alles unter 50 Megapixel wirkt sogar fast schon wenig. Auch an 100 Megapixel haben wir uns gewöhnt und über 200 Megapixel sind auch schon ein Standard.

Smartphones: Zeit für über 400 Megapixel

Zeit für den nächsten Schritt bei Samsung: 432 Megapixel. Diese Schritt könnte in Zukunft anstehen und es ist genau genommen nicht das erste Mal, dass wir sowas hören, schon letztes Jahr waren über 400 Megapixel bei Samsung im Gespräch.

Eine hohe Auflösung kann in der heutigen Zeit dank Pixel-Binning sinnvoll sein, in Kombination mit guter Software ist das sogar ein Mehrwert. Anders als früher, als klar wurde, dass mehr als 12 Megapixel in einem kleinen Sensor wenig sinnvoll sind.

Smartphones: Wo endet der neue Hype?

Der neue Megapixel-Hype in Smartphones ist also durchaus gerechtfertigt, aber die Frage stellt sich auch irgendwann hier: Wann ist Schluss? Ein richtig guter und großer Sensor mit ca. 50 Megapixel reicht in meinen Augen, ich habe bisher noch kein Smartphone mit mehr Megapixel gesehen, was bessere Ergebnisse liefert.

Auf der anderen Seite wird KI und die entsprechende Software für Smartphones auch immer besser, sowas könnte also irgendwann durchaus ein Mehrwert sein.

Das Pixel-Binning soll in diesem Fall bei 36:1 liegen, wir bekommen also dennoch Fotos mit 12 Megapixel. Für so eine Rechenleistung benötigt es aber auch neue und gute Hardware, damit die Geschwindigkeit der Kamera-App nicht darunter leidet.

