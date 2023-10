Samsung und Google gemeinsam gegen Apple

Google attackiert immer wieder Apple, seit dem man die Pixel-Reihe ins Leben gerufen hat, denn Google würde am liebsten die alten iPhone-Nutzer von Android überzeugen und nicht Android-Nutzer. Dabei gibt es aber auch eine große Hürde.

Apple iMessage ist ein Problem

Die Marken haben in den letzten Jahren ihr Ökosystem so massiv ausgebaut und die Mauern hochgezogen, dass ein Wechsel immer schwieriger wird. Und in einigen Ländern ist iMessage von Apple ein Grund, warum Nutzer das iPhone behalten.

Vor allem in den USA ist der Dienst von Apple populär und daher hat es sich Google zur Aufgabe gemacht, dass man RCS pushen und Apple dazu bewegen möchte. Es gibt immer wieder neue Kampagnen und jetzt ist auch Samsung mit von der Partie.

„Lassen Sie sich von Apple nicht die Liebe kosten“, so Samsung in einem neuen Spot, der gegen iMessage von Apple zielt. Blaue und grüne Bubbles wollen doch nur zusammen leben. Apple dürfte auch dieser Spot herzlich wenig interessieren.

Apple wird iMessage nicht öffnen und vermutlich auch kein RCS in die App für Nachrichten einbauen, wenn sie keine Behörde dazu (wie bei USB C) zwingt. Und die EU hat mit iMessage kein Problem, daher wird Apple auch eher nicht reagieren.

WhatsApp wäre die bessere Option

Der Ansatz von Samsung und Google ist aber in meinen Augen falsch, denn es gibt weltweite Alternativen für iMessage, die extrem groß sind. WhatsApp zum Beispiel. Wäre es nicht besser, wenn man eine Alternative pusht, die Nutzer aktiv nutzen?

RCS ist ja schön und gut und ich verstehe, dass dieser Standard immer mal wieder gepusht wird, aber er hat sich eben in all den Jahren nicht etabliert. Würde man US-Nutzer aber jetzt zu WhatsApp bewegen, würde sich das Problem auch lösen.

