Mehr Datenvolumen: Neue Aktionstarife von simplytel

Die Mobilfunkmarke simplytel bietet ab sofort verschiedene LTE-Tarife zu Sonderkonditionen an. Dabei erhöht simplytel unter anderem das monatliche Datenvolumen um bis zu 40 Prozent und reduziert auch die Grundpreise.

So werden dem Tarif LTE All 5 GB über die gesamte Vertragslaufzeit monatlich 2 GB zusätzlich zur Seite gestellt. Gleichzeitig reduziert sich der Preis um 20 Prozent. Somit stehen dem Nutzer 7 GB für 7,99 EUR monatlich zur Verfügung.

Für Nutzer mit einem geringeren Bedarf an mobilem Datenvolumen steht der Tarif LTE All 3 + 1 GB bereit. Der Preis für diesen Tarif wird um 25 Prozent auf monatlich 5,99 EUR reduziert. Wer etwas mehr Datenvolumen benötigt, ist beim Tarif LTE All 10 GB richtig. Er bekommt monatlich 2 GB Datenvolumen zusätzlich an die Seite gestellt bei einer gleichzeitigen Preisreduzierung auf 11,99 EUR.

Neben dem Datenvolumen enthalten die Tarife eine Doppel-Flatrate für Telefonie und SMS. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland. Neukunden erhalten zudem einen Wechselbonus in Höhe von 6,82 Euro. Voraussetzung hierfür ist die Mitnahme der Rufnummer von einem anderen Anbieter. Alle genannten Aktionen sind bis zum 26. Oktober 2021 um 11 Uhr zeitlich befristet.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

