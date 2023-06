Mehrwertsteuer geschenkt: Angebote-Knaller jetzt bei MediaMarkt und Saturn

Bei MediaMarkt und Saturn wirbt man gerne mit der Mehrwertsteuer, wenn man mal wieder ein paar Prozent (15,966 Prozent im genau zu sein) sparen kann, denn dieser Begriff scheint bei vielen Kunden auch im Jahr 2023 weiterhin zu wirken.

Und so hat man sich gedacht, dass es diesen „Urlaubs-Knaller“ passend zum Sommer gibt, denn ab heute um 20 Uhr kann man bei MediaMarkt und bei Saturn beim Kauf sparen. Online gilt diese Aktion übrigens bis zum 26. Juni um 08:59 Uhr.

Doch auch an der Marktkasse kann gespart werden, denn auch hier werden euch 15,966 Prozent abgezogen. Die Mehrwertsteuer-Aktion gilt ab dem 23. Juni vor Ort und endet am 24. Juni (bei verkaufsoffenen Sonntagen zusätzlich am 25. Juni).

Es gibt allerdings noch ein paar Einschränkungen, denn das komplette Portfolio klingt immer so gut, aber da sind doch sehr viele beliebte Marken und Produkte von dieser Aktion ausgeschlossen. Im Kleingedruckten der beiden Märkte heißt es:

Nur wenige Produkte und Dienstleistungen sind von der Aktion ausgenommen. Dazu zählen alle Artikel der Hersteller Apple, Amazon, Blink, Tchibo, Tchibo Cafissimo, ISY, AVM, Synology, Sonos, Iris, creality, Ankermake, Flashforge, Snapmaker, Plustek, koenic, peaq, ok, Playstation 5 Konsolen und -Bundles sowie folgende Produktgruppen der Marke Samsung: Smartphones, Wearables, Tablets, Note-PCs und True Wireless Kopfhörer.* Eine Abgabe ist zudem nur in haushaltsüblichen Mengen möglich, die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

