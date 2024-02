Smartphones: Dieser Android-Hersteller gibt auf

Der Markt der Smartphones ist seit einer Weile rückläufig, und zwar weiterhin sehr groß, aber mittlerweile haben sich die etablierten Marken viele Länder aufgeteilt. Hin und wieder wandern ein paar Prozentpunkte ab/dazu, aber viel tut sich nicht.

Einige Marken haben ihre Bemühungen daher eingestellt, auch viele, die bei uns sehr bekannt waren, wie HTC. Mit Meizu gibt es jetzt eine Marke, die das Geschäft mit Smartphones komplett aufgibt und sich auf einen neuen Bereich fokussiert.

Meizu entwickelt KI statt Smartphones

KI ist das Thema der Zukunft und daher geht man hier all-in, die „traditionellen Smartphone-Geschäfte“ stellt Meizu ein. Meizu gehört übrigens zu Geely und baut auch das kommende Polestar Phone, das ist dann aber vermutlich der Abschluss.

Wir haben früher immer wieder über Meizu berichtet, da gab es hin und wieder ein paar Bemühungen in Europa und Import-Modelle kamen ganz gut an. Doch seit ein paar Jahren spielt diese Smartphone-Marke (nicht nur bei uns) keine Rolle mehr.

Geely hat Meizu übrigens 2022 übernommen und hatte damals sicher auch die ein oder andere Idee (wie das Polestar Phone zeigt), aber das ging wohl nicht auf und der neue Fokus ist in meinen Augen die bessere Entscheidung für diese Marke.

Technisch ist Meizu oft hinter der Konkurrenz, vermutlich läuft es auch in China (einem Markt, in dem man noch aktiv war) nicht mehr so gut. Das war es also. Mal schauen, ob wir in Zukunft dann KI-Meilensteine in den Geely-Produkten sehen.

