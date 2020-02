Mercedes-Benz will bis 2025 mehr Autos online verkaufen

Mercedes-Benz möchte in den kommenden vier bis fünf Jahren mehr Autos online verkaufen, als man das bisher tut. Man hat sich sogar ein Ziel gesetzt, laut Britta Seeger vom Marketing-Team sollen ab 2025 knapp 25 Prozent der Verkäufe von Mercedes-Benz online stattfinden. Aktuell sind es weniger als 5 Prozent.

Das bedeutet auch, dass man den Prozess der Online-Bestellung in den nächsten Monaten optimieren möchte. Bei Daimler geht man aber davon aus, dass weiterhin knapp 80 Prozent der Käufer zusätzlich einen lokalen Händler aufsuchen und das nächste Auto vorher anschauen und eine Probefahrt machen werden.

In vielen Bereichen des Lebens hat der Online-Kauf in den letzten Jahren rasant zugenommen, doch bei Autos ist das nicht so. Es gibt zwar auch Unternehmen wie Tesla, die viele Autos online verkaufen, aber stand heute ist der Fokus auf Händler bei einem Auto weiterhin groß – vermutlich, weil es einfach sehr teuer ist.

