Mercedes-Benz darf Level-3-Fahrsysteme in Peking testen

Als einer der ersten Automobilhersteller hat Mercedes-Benz die Genehmigung erhalten, in Peking hochautomatisierte Fahrsysteme (Level 3) zu testen.

Das Unternehmen wird die Erprobung in der chinesischen Hauptstadt auf ausgewiesenen Autobahnen starten und dabei das Prinzip „Safety first“ in den Vordergrund stellen. Das Level-3-System namens DRIVE PILOT umfasst Sensoren wie LiDAR, Stereokameras und Mikrofone, die eine sichere Fahrzeugführung ermöglichen sollen.

Mercedes-Benz verfügt als einziger Automobilhersteller weltweit über eine Systemzulassung für hochautomatisiertes Fahren (SAE-Level 3) und ein fahrerloses Parksystem (SAE-Level 4). In China führt Mercedes-Benz bereits seit Jahren Feldversuche mit Level-3-Systemen durch. Mit dem DRIVE PILOT kann sich der Fahrer beim hochautomatisierten Fahren auf Nebentätigkeiten konzentrieren, während das Fahrzeug sicher navigiert.

Um das Level-3-System an den chinesischen Markt anzupassen, arbeitet Mercedes-Benz nach eigenen Angaben mit einem lokalen Forschungs- und Entwicklungsteam zusammen. Mercedes-Benz hat sein F&E-Netzwerk in China in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut.

