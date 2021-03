Mercedes-Benz: „Wir sind die Herausforderer“

Am 15. April wird der Mercedes-Benz EQS vorgestellt, das neue Elektro-Flaggschiff von Daimler und das wichtigste Auto der letzten Jahre. Man hat zwar schon erste Elektroautos im Portfolio, aber das sind im Kern eben nur umgebaute Benziner.

Mercedes-Benz will mehr Druck machen

Nun steht das erste Modell an, welches eine Elektro-Plattform nutzt und wie man heute mitgeteilt hat, will man die Elektromobilität nun „forcieren“. Das heißt, dass man vor 2039 rein elektrisch unterwegs sein möchte. Wann? Das sagt man nicht.

Es gab bereits Meldungen, dass intern das Jahr 2030 diskutiert und geprüft wird, aber das wollte man bei Daimler heute wohl noch nicht bestätigen. Man ist aber von sich selbst überzeugt, denn laut eigenen Angaben hat Mercedes-Benz das „breiteste Angebot aller Hersteller“, wenn es um die Elektromobilität geht.

Das Unternehmen hat keine Angst vor der Herausforderung und bezeichnet sich als Herausforderer. Ziel sei es profitabel zu wachsen und klimaneutral zu werden.

Mercedes-Benz richtet sich an die Politik

In einer Pressemitteilung gab es auch eine Ansage an die Politik: Es benötigt eine „leistungsfähige öffentliche Ladeinfrastruktur“, die deutlich größer als die ist, die wir jetzt haben. Daimler hat es als Partner von Ionity natürlich auch selbst in der Hand, aber im Gegensatz zu Tesla hat man derzeit kein eigenes Ladenetz.

Der Markt ist heute jedenfalls ein anderer, als noch vor 5 Jahren. Ein Stern auf der Front ist kein Erfolgsgarant mehr, diese Zeiten sind vorbei. Mercedes-Benz hat das Potenzial, aber es wird eine harte Aufgabe. Es gilt dabei auch nicht nur Tesla zu schlagen, sondern vor allem die wachsende Konkurrenz aus China zu beobachten, mit der Daimler aber mittlerweile auch eng zusammenarbeitet (Smart).

Das wird spannend, aber bisher sind das nur Aussagen. Jetzt muss Mercedes-Benz zeigen, dass sie Elektromobilität können. Der EQC und EQA waren nur das Warm-up, mit dem neuen Spitzenmodell gibt es ganz andere Erwartungen.

