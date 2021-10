Mercedes-Benz wird Dolby Atmos implementieren

Die Mercedes-Benz AG will künftig Dolby Atmos in einer Reihe ihrer Top-Modelle anbieten. Die Dolby Atmos-Technologie wird dabei in das optionale Burmester 4D- sowie 3D-Soundsystem integriert und zunächst in den Mercedes-Maybach und kurz darauf in den Mercedes-Benz S-Klasse Modellen angeboten.

Insgesamt 31 Lautsprecher und acht Körperschallwandler, sogenannte Exciter, die in den Sitzen integriert sind, sollen dabei genutzt werden. Die Entertainment-Hardware des im Maybach und in der S-Klasse installierten Burmester High-End 4D-Soundsystems umfasst aktuell bereits:

31 Lautsprecher, darunter 6 3D-Lautsprecher, die ihren Klang von oben abstrahlen,

4 ohrnahe Lautsprecher in den Vordersitzen, einen 18,5-Liter-Subwoofer

8 Körperschallwandler (Exciter, zwei pro Sitz)

2 Verstärker

1750 Watt Leistung

Dolby Atmos Music ermöglicht es Musikschaffenden, diskrete Audioelemente oder Objekte in einem dreidimensionalen Klangfeld zu platzieren, das über die Möglichkeiten von Mono oder Stereo hinausgeht. Dolby Atmos passt sich im besten Fall an die Wiedergabeumgebung an. In einem Fahrzeug könnte diese Technologie nochmal deutlich besser ihre Wirkung entfalten, als in Wohnräumen.

Die Dolby Atmos Integration im Mercedes-Maybach soll ab Sommer 2022 verfügbar sein und kurz darauf für weitere Modelle angeboten, die mit dem neuen MBUX-System ausgestattet sind, das mit der neuen Mercedes-Benz S‑Klasse eingeführt wurde.

