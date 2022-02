Microsoft: Activision Blizzard-Spiele auch für Sony PlayStation und Nintendo Switch

Was passiert, wenn die Behörden dieser Welt zustimmen und Microsoft tatsächlich für das 70 Milliarden Dollar die Studios von Activision Blizzard übernehmen darf? Nun, es gibt Kritik daran und daher geht Microsoft jetzt sogar in die Offensive.

Punkt 1: Man wird sich an alle Verträge halten, die es derzeit beispielsweise mit Sony gibt. Das betrifft vor allem Call of Duty als sehr beliebte Reihe, aber auch andere „populäre Activision Blizzard-Titel“ (man nennt keine konkreten Spiele).

-->

To be clear, Microsoft will continue to make Call of Duty and other popular Activision Blizzard titles available on PlayStation through the term of any existing agreement with Activision.

Punkt 2: Das ist etwas überraschender und anders, als bei Bethesda. Microsoft wird auch über die Verträge hinaus neue Spiele für die Sony PlayStation und Nintendo Switch veröffentlichen. Allerdings nennt man auch hier keine konkreten Spiele.

And we have committed to Sony that we will also make them available on PlayStation beyond the existing agreement and into the future so that Sony fans can continue to enjoy the games they love. We are also interested in taking similar steps to support Nintendo’s successful platform.