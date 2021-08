Microsoft feiert Halo-Launch mit exklusiver Xbox Series X

Es hat sich bereits am Mittag angedeutet und am Abend hat Microsoft dann auch ganz offiziell bestätigt, dass Halo infinite am 8. Dezember erscheint. Doch auf der Gamescom-Keynote wurde noch deutlich mehr für Halo angekündigt.

Exklusive Xbox-Halo-Editionen

Ein Highlight wird zum Beispiel eine neue Version des Elite Controllers sein, die mit Halo-Branding kommt und limitiert ist. Die Produktseite bei Microsoft ist auch schon online und bei Amazon ist der neue Controller mittlerweile ebenfalls gelistet.

Doch das große Highlight war gestern eine Sonderedition der Xbox Series X, die ebenfalls mit einem speziellen Controller daher kommt. Das Bundle ist natürlich auch limitiert und kostet 549,99 Euro und die Produktseite ist ebenfalls online.

Die Halo-Produkte werden bereits ab dem 15. November erhältlich sein, also etwas früher als das eigentliche Spiel. Die Xbox sieht gut aus, aber es dürfte sicher nicht leicht werden da heranzukommen – geschweige denn an eine normale Xbox.

