Microsoft und Google beenden ihren Waffenstillstand

Microsoft und Google sind Kontrahenten, das ist klar. Doch in der Vergangenheit haben sie sich härter bekämpft und öffentlich in den Dreck gezogen. In den letzten Jahren war es jedoch ruhig, denn es herrschte ein Waffenstillstand.

Microsoft und Google: Ton wird wieder rauer

Dieser ist im April ausgelaufen und nun wird der Ton wieder rauer. Einige von euch werden sich vielleicht noch an Kampagnen wie „Scroogled“ erinnern, 2013 hatte man bei Microsoft richtig Panik vor dem damaligen Chromebook-Trend.

Wie Bloomberg berichtet, hat aktuell aber keines der Unternehmen ein Interesse diesen Packt zu verlängern. Die alte Rivalität ist also zurück und scheint gerade erst an Fahrt aufzunehmen, die Hinweise dazu häufen sich seit Monaten.

Der alte Waffenstillstand beinhaltete auch eine bessere Zusammenarbeit, doch davon sieht man nichts mehr. Microsoft musste bei den Android-Apps für Windows 11 zum Beispiel auf Amazon und den Amazon App Store zurückgreifen.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich diese Rivalität entwickelt, denn Microsoft greift mittlerweile auch wieder vermehrt auf Produkte von Google zu (Chromium für den Edge Browser und Android für das Surface Duo).

