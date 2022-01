Microsoft lässt die Xbox One hinter sich

Sony hat sich angeblich dazu entschieden, dass man noch nicht komplett auf die Next-Gen setzen kann und wird auch 2022 die PlayStation 4 produzieren lassen.

Der Fokus liegt auf der PlayStation 5, aber sie ist eben noch nicht so verfügbar, wie man das gerne hätte. Daher gibt es weiterhin AAA-Spiele für die PlayStation 4 und daher wird es sicher noch einige PS4-Deals bei Shops mit der Konsole geben.

Alte Xbox-Generation lange eingestellt

Bei Microsoft sieht das anders aus, so The Verge. Hier hat man vom Unternehmen selbst erfahren, dass die Produktion der Xbox One (S und X) sogar schon Ende 2020 eingestellt wurde. Letztes Jahr wurde nur noch der Restbestand verkauft.

Die Xbox Series X hat zwar ein ähnliches Problem wie die PlayStation 5, aber die Nachfrage bei Microsoft ist zwar sehr gut (sie war noch nie so hoch bei einer Xbox), jedoch nicht so hoch wie bei Sony. Und man hat eine Alternative, denn die Xbox Series S ist mittlerweile nicht nur frei erhältlich, sie ist sogar schon reduziert.

Sony setzt auf eine normale PS5 und eine digitale Version, es ist aber im Kern die identische Konsole. Die Xbox Series S ist eine etwas schlechtere Version der Xbox Series X, es gibt zum Beispiel weniger Speicher, kein 4K und weniger Power.

Doch diese Strategie sorgt dafür, dass man eine Next-Gen-Konsole auf Lager hat und verkaufen kann, auch wenn die meisten Kunden lieber eine Series X wollen.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

