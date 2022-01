PS5-Knappheit: Die PlayStation 4 wird uns 2022 weiter begleiten

Der Marktstart der PlayStation 5 ist jetzt schon über ein Jahr her und obwohl man die Konsole mittlerweile deutlich besser bekommt, so ist die Lage noch angespannt und man kann nicht einfach in einen MediaMarkt laufen und dort zuschlagen.

PlayStation wird wohl weiter produziert

Das führt dazu, dass Sony die PlayStation 4 noch nicht so auslaufen lassen kann, wie man das gerne möchte. Zum einen kommen (für Sony-Verhältnisse) viele neue Blockbuster auch für die PlayStation 4 raus, aber auch die Produktion läuft weiter.

-->

Laut Bloomberg hat Sony den Partnern mitgeteilt, dass man die PlayStation 4 in diesem Jahr weiter produzieren und verkaufen wird. Eigentlich war mal geplant, dass das Ende 2021 langsam ausläuft und nur noch der Restbestand verkauft wird.

Und wenn wir von der PlayStation 4 sprechen, dann übrigens nur von der normalen Version. Die Pro-Version (und Slim) wurde letztes Jahr eingestellt. Es geht darum, den Marktanteil hochzuhalten, damit man mit Spielen mehr Geld verdienen kann.

Ich bin gespannt, wann wir die Übergangsphase sehen werden, rechne aber bei den Ankündigungen in diesem Jahr damit. Vielleicht kommt noch der ein oder andere Blockbuster für die PS4 raus, der Fokus dürfte jetzt aber auf die PS5 wandern.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

Hogwarts Legacy und mehr Spiele: Großes PlayStation-Event erwartet Gestern haben wir erfahren, dass Sony wohl ein großes PlayStation-Event im Februar plant und mittlerweile hat die Quelle nachgelegt: Es könnte am 3. Februar stattfinden. Es gab seit dem auch andere Quellen, die von Februar sprachen. Hogwarts Legacy mit Gameplay…11. Januar 2022 JETZT LESEN →

-->