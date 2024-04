Microsoft spricht intern über die „nächste Xbox“

Sarah Bond hat eine interne Mail an das Xbox-Team verschickt, in der davon die Rede ist, dass man die „Entwicklung der Hardware der nächsten Generation mit Hochdruck vorantreibt“. Es soll der „größten Technologiesprung aller Zeiten“ sein.

Der Fokus bleibt auf den Nutzern und Entwicklern, aber Microsoft plant auch neue Innovationen bei „Gaming AI“. In der Nachricht an das Team, die Windows Central vorliegt, spricht die Präsidentin der Xbox-Sparte auch ein ganz neues Team an:

Wir haben ein neues Team gebildet, das sich der Erhaltung von Spielen widmet, was für uns alle bei Xbox und die Branche selbst wichtig ist.

Microsoft war es schon immer wichtig, dass man auch ältere Spiele bei einer neuen Konsole mitnehmen kann, während Mitbewerber gerne mit Dingen wie Deluxe-Versionen abcashen. Warum ein neues Team? Vielleicht wird das noch wichtiger.

Die „Bereitstellung von Abwärtskompatibilität für unsere Spieler“ sei jedenfalls eine zentrale Angelegenheit für Microsoft, was ein bisschen so klingt, als ob Sarah Bond genau wusste, dass diese Mail nur kurze Zeit später an die Öffentlichkeit gelangt.

Xbox: Details zur Zukunft im Juni geplant

Weitere Details zur Zukunft der Xbox und womöglich auch schon ein erster Teaser für die neue Generation, soll es im Rahmen des Xbox Showcase geben, bei dem wir mittlerweile sogar ein Datum haben. Ich bin gespannt, denn die aktuelle Strategie kommt nicht bei allen Xbox-Nutzer gut an und es wird Zeit für ein großes Event.

Schade, dass man auf diesem Weg kommuniziert, denn Microsoft weiß, dass das an die Öffentlichkeit gelangt, aber immerhin wird es bei der Xbox nicht langweilig.

