Apple iPad Pro 2024: Wir haben ein mögliches Datum

Apple wird uns zeitnah neue iPads zeigen, das ist mittlerweile sicher und wir haben auch gute Hinweise bei Behörden dieser Welt gesehen. Doch wann werden wir die neuen iPads sehen? Da gibt es ein mögliches Datum.

Apple plant neue iPads im Mai

Mark Gurman hat bereits betont, dass es Mai wird, doch jetzt wurde er in seinem neuen Newsletter ganz konkret. Ein Marktstart ist derzeit für die zweite Woche im Mai geplant, es dürfte also am 10. Mai losgehen.

Apple ist jedenfalls dafür bekannt, dass neue Produkte an einem Freitag starten, ein mogliches Datum für die Ankündigung könnte der 29. oder 30. April sein. Die Vorbestellungen starten dann sicher am 3. Mai.

Im Raum stehen ein neues Apple iPad Pro 2024 mit OLED-Display und ein neues Apple iPad Air 2024, welches erstmals in zwei Größen kommt. Das neue Apple iPad und iPad mini kommen später ih diesem Jahr.

