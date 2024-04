Call of Duty, Gears und mehr: Microsoft plant großes Xbox-Event im Juni

Microsoft soll laut Tom Warren bereits ein Datum für das Xbox Showcase 2024 gefunden haben, es findet am 9. Juni statt. Dort bekommen wir die Termine für Avowed, Indiana Jones and the Great Circle und den MS Flight Simulator 2024.

Das neue Gears 6, über das diese Woche berichtet wurde, soll auch dabei sein, wie auch das neue Call of Duty, welches im Oktober ansteht. Es könnte den Titel „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ tragen und auch Tom Henderson von Insider Gaming hat das gehört. Die Ankündigung des Spiels findet aber noch etwas früher statt.

Activision wird das neue Call of Duty also vorher zeigen, aber Microsoft zeigt uns dann Gameplay und viele Details auf dem Event im Juni. Und laut Tom Henderson werden wir auch viele Spiele von Activision Blizzard sehen, die in den Xbox Game Pass nach diesem Event wandern. Es wird also ein spannender Juni für die Xbox.

