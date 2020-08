Microsoft Surface Duo: Erster Leak vom Netzbetreiber

Das Surface Duo könnte bald kommen und die letzten Wochen haben bereits darauf hingedeutet, dass wir nicht bis Weihnachten warten müssen. Und wie es aussieht, hat Microsoft sogar schon die Netzbetreiber mit ins Boot geholt.

Evan Blass hat ein paar Pressebilder vom Surface Duo bei AT&T veröffentlicht, was recht unspektakulär klingt, da wir ja wissen, wie das Smartphone mit zwei Displays aussieht. Doch das könnte bedeuten, dass es jetzt wirklich jeden Moment losgeht.

Es steht im Raum, dass das Microsoft Surface Duo noch im August kommen wird und das könnte bedeuten, dass es vielleicht schon kommende Woche in der finalen Version angekündigt wird. Ich bin gespannt, ob Microsoft damit nur in den USA starten wird, oder ob es das Surface Duo auch für Deutschland und Co. gibt.

Video: Microsoft Surface Duo

