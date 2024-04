Microsoft Surface Studio 2: April-Update schließt Intel-Sicherheitslücken

Seit Oktober letzten Jahres bemüht sich Microsoft um die Behebung von Sicherheitslücken im Zusammenhang mit Komponenten von Intel in einer Vielzahl seiner Surface-Modelle. Zuletzt versorgte das Unternehmen die Budget-Notebooks Surface Laptop Go und Laptop Go 2, nun ist mit dem April Firmware-Update das All-in-One-Gerät Surface Studio 2 an der Reihe – Besitzern des Gerätes wird daher empfohlen, das Update umgehend zu installieren.

Surface April-Update: Die Installation wird dringend empfohlen

Wie den Release Notes zu entnehmen ist, handelt es sich auch in diesem Fall um die Intel-Komponenten mit der Bezeichnung Intel Converged Security Management Engine (CSME) installer, Intel Local Manageability Service Software und Intel Server Platform Services (SPS). Im Einzelnen werden folgende CVE-Nummern (kurz für Common Vulnerabilities and Exposures; jeder gefundenen Sicherheitslücke wird eine bestimmte CVE-Nummer zugeordnet) genannt:

Solltet ihr noch nicht über die interne Update-Funktion von Windows benachrichtigt worden sein, müsst ihr euch wie gewohnt gedulden. Das Update wird nach und nach für alle Geräte zur Verfügung gestellt.

Das Update kann auch manuell von der Microsoft-Website heruntergeladen werden: Die kumulative Datei enthält für das jeweilige Surface-Modell alle aktualisierten Treiber und veröffentlichten Firmware-Updates, die Microsoft standardmäßig über Windows Update bereitstellt – die Datei gibt es hier zum Herunterladen.

