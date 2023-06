Microsoft träumt von Windows in der Cloud

Office ist schon lange in die Cloud gewandert und Microsoft optimiert Windows 11 ebenfalls immer mehr dafür. Dahinter steckt eine Strategie, denn man träumt von einem Windows in der Cloud. Langfristig soll das die Strategie für Windows sein.

In Zukunft wäre es also vollkommen egal, welche Hardware man nutzt, wichtig ist nur ein Display mit Eingabegeräten und eine Internetverbindung. Und schon kann man jede Windows-Version nutzen. Und Microsoft bietet passende Dienste an.

Die Idee dieser „Modernen Arbeit“ stammt aus dem Jahr 2022, so The Verge, und wurde im Rahmen jüngsten FTC-Anhörung rund um die Xbox bekannt. Microsoft reagiert damit auch auf ChromeOS, denn Google fokussiert sich auf die Cloud.

Windows 12 mit mehr Fokus auf Cloud?

In einem Jahr kann sich viel tun, aber es ist kein Geheimnis, dass die Cloud sehr wichtig für Microsoft ist – auch heute noch. Da wird die Ankündigung von Windows 12 spannend sein, denn mit jedem Update wird man diesen Plan weiter verfolgen.

Ich persönlich könnte mir das beim Arbeiten mittlerweile sehr gut vorstellen, noch eher, als bei Gaming. Allerdings verfolgt Apple mit den M-Chips eher einen lokalen Ansatz bei Macs, mit einem macOS in der Cloud rechne ich jetzt eher nicht. Wobei das für das kommende Apple Vision Pro echt perfekt zum mobilen Arbeiten wäre.

